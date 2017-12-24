"Барселона" опубликовала видео из раздевалки после разгрома "Реала"

"Барселона" на своем канале в YouTube опубликовала видеоролик о том, что происходило в раздевалке команды после победы над "Реалом" (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании. Победу каталонцам принесли голы Луиса Суареса, Лионеля Месси и Алейша Видаля.

Напомним, благодаря этой победе отрыв "Барселоны" от занимающего второе место "Атлетико" составляет 9 очков. Преимущество над "Реалом" - 14 баллов.

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