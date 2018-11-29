"Барселона" одержала победу над ПСВ. Каталонцы выходят в 1/8 ЛЧ с первого места

"Барселона" одержала победу над ПСВ в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:1. Испанский клуб обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.

В составе "Барселоны" отличились нападающий Лионель Месси и защитник Жерар Пике. Форвард Люк де Йонг забил единственный гол за ПСВ.

"Барселона" набрала 13 очков в своей группе. ПСВ с одним баллом в активе замыкает турнирную таблицу.

Лига чемпионов

Группа B

"ПСВ" (Голландия) - "Барселона" (Испания) - 1:2 (0:0)

Голы: Месси, 61 (0:1). Пике, 70 (0:2). де Йонг, 83 (1:2).

"ПСВ" (Голландия): Зут, Дюмфрис, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Лосано, Росарио, Хендрикс (Гутьеррес, 71), Перейро (Мален, 71), Бергвайн (Ромеро, 79), де Йонг.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Дембеле (Суарес, 80), Месси, Коутинью (Малком, 70).

Предупреждения: Хендрикс, 25. Гутьеррес, 83. де Йонг, 83. Жорди Альба, 86. Пике, 90+3.

Судья: Краловец (Чехия).

28 ноября. Эйндховен. Стадион "Филипс".