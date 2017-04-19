"Барселона" не смогла обыграть "Ювентус" и покидает Лигу чемпионов

"Барселона" на своем поле не смогла переиграть "Ювентус" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (0:0). Команда Луиса Энрике нанесла множество ударов в сторону ворот Джанлуиджи Буффона, однако в створ смогла попасть лишь два раза. Матч ознаменовался страшным падением лидера "Барселоны" Лионеля Месси. В самой концовке первого тайма Месси столкнулся в борьбе за верховой мяч с Миралемом Пьяничем и неудачно приземлился, сильно ударившись лицом о газон.
Стоит отметить, что за Месси пытался отомстить его партнер Неймар, за что получил желтую карточку.
"Барселона" не смогла отыграться после поражения со счетом 0:3 в первой игре в Турине и покидает турнир. Напомним, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов каталонская команда проиграла первый матч "ПСЖ" со счетом 0:4, но смогла победить в ответной игре - 6:1.
Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 апреля, в швейцарском Ньоне в 14.00 по московскому времени. "СЭ" вел трансляцию встречи "Барселона" - "Ювентус".
Лига чемпионов
1/4 финал
Ответный матч
"Барселона" (Испания) – "Ювентус" (Италия) – 0:0
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Маскерано, 78), Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич (Пако Алькасер, 58), Месси, Л.Суарес, Неймар.
"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Куадрадо (Лемина, 84), Пьянич, Хедира, Дибала (Барцальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88).
Предупреждения: Иньеста, 41. Неймар, 44. Кьеллини, 57. Хедира, 64.
Судья: Кайперс (Голландия).
19 апреля. Барселона. Стадион "Камп Ноу".
Первый матч - 0:3.
dv2205
судья супер - когда по честному и симулянты не помогают
00:26
Neil
А Ювентус с заслуженной победой, это было эпично!!! А на тех кто писал, говорил, что Барса уж дома-то насыпет Юве особенно приятно посмотреть с высока и крикнуть , ВАС НА НОЛЬ раскатали в двух матчах!! И те, кто будут писать здесь о качественном перевесе, кол-ве моментов в сегодняшнем матче напомню только о разных задачах команд, Юве уже своё дело сделал в Турине! Эффективность, вот что важно, а не дриблинг от Неймара) Forza Juve!
00:25
Pablo_75
Ну надо что-то делать с MSN. Как-то встряхнуть их. очень слабо играют для их уровня. Эдак Барса может стать "командой до четвертьфинала", типа МанСити и ПСЖ: со средними командами ЛЧ типа Байера или Спортинга разрыв в классе огромный, но против настоящих топ-клубов, сильных прежде всего обороной и прессингом - почти никаких шансов.
00:21
Tramvaj
Юве прошёл дальше абсолютно по делу. Барса сегодня играла сильнее и пожалуй что должна была выиграть, но только свои моменты надо забивать, чего сделать не удалось. Сейчас надо определиться с тренером, очистить состав от лишних футболистов, и... сыграть Эль Классико. Победа в Мадриде сможет несколько скрасить настроение от неудачи в ЛЧ, но опять-таки надо ещё выиграть.
00:20
Алый Дракон
Forza "Juve"! Все поклонники бьянконери заждались победы в ЛЧ !
00:19
Neil
Айртон) Карпина слушать в сто раз интереснее, чем Слуцкого.)) Под бегемота хорошо засыпать.)) ----------- ну то, что ты недалёкий человек практически всем известно. И не удивительно, что для такого чучела как ты интереснее Валеру слушать с его постоянными противоречиями самому себе и к примеру обсуждениями на пол часа, что есть ошибка и игровой брак.
00:16
вояка
Общий итог закономерен ..... сильнейшая защита против сильнейшей атаки ..... и атака глухо упёрлась в бетонную стену. Однако за два матча у барсы ни одного забитого мяча - это уж слишком горько; атакующее трио по деньгам потянет как минимум на половину команд высшей лиги нашего чемпа и после двух сухих матчей руководству придётся сильно подумать как и что делать дальше. В чемпе испании они хороши, а вот в ключевых играх ЛЧ барсе сильно чего-то не хватает и если с ПСЖ помог маленько судья, маленько старик хоттабыч, то сегодня полная тоска. Но думаю каталонцы вскоре вновь поднимутся как птица феникс и тогда ...... тогда и поглядим.
00:11
yspesh4
Айртон) Карпина слушать в сто раз интереснее, чем Слуцкого.)) Под бегемота хорошо засыпать.)) 23:50 /// Козёл ты чмока мясовская, каждой фразой доказываешь.
00:09
Рюрик 09
zamzam85 ____ Вы какой матч смотрели? ЛЧ по киберфутболу???
00:09
Айртон)
У Месси очень слабый матч был сегодня. Из выгодных позиций не мог даже в створ ворот попасть.)) Даже в пустые не попал!))
23:59 19 апреля
LVA1
tolkopositiv, мне вообще по жизни важен только результат. На остальное наплевать.
23:57 19 апреля
Очень плохой мальчик
Лидеры играют на износ,а заменить их некем,нужно усиление команды. Матье,Альба,Динь,Гомеш-игроки не уровня Барселоны
23:55 19 апреля
СереХа
Месси- это не уровень полуфинала ЛЧ. Обьективно.
23:54 19 апреля
tolkopositiv
LVA1, заметь, ты говоришь не о футболе, показываемым этими игроками, а об потенциально выигранном трофее этими игроками. Вот так вот сми быдло и воспитывают, не думать головой, а мычать вслед этим самым сми, которые на место футбола ставят результат. Так ведь проще (для всех). Но головой думать иногда пробуй - бывает полезно.
23:54 19 апреля
G14
Когда судья судит честно. Барса ау?
23:53 19 апреля
werder63
Испанский Ростов (2 матча с Юве - 0 забитых)) Оказывается без левых пенальти Барса нулевая!)))
23:51 19 апреля
Thomas_Boy
"Барса" не заслужила полуфинала. "Ювентусу" желаю победить в финале. Если он до него доберется.
23:51 19 апреля
PallMall
После вылета Баварии у Монако прекрасные шансы выиграть Лигу. Не зря трудятся сотни тысяч рабочих на копях уралкалия.
23:50 19 апреля
Айртон)
Карпина слушать в сто раз интереснее, чем Слуцкого.)) Под бегемота хорошо засыпать.))
23:50 19 апреля
zamzam85
Судейство полное Г.. и все молчат, тут Барса сама виновата. После вчерашнего Реала без шансов судья все в пользу Ювентуса свистел. Ну и моменты за два матча 8 моментов, забивать надо хоть половину
23:49 19 апреля
Айртон)
tolkopositiv Конечно пропасть была видна невооружённым глазом!)) Месси на фоне Неймара выглядел ни о чём!))
23:48 19 апреля
Ржевский200
главный вывод сегодняшнего и вчерашнего матча с участием Реала и Барсы: 1. Карпин и Слуцкий лучше комментируют чем штатные балаболки МатчТВ 2. Испанцы без судейской поддержки с топами играть не могут.
23:47 19 апреля
igogohruhru
Эдак Месси в этом году опять не дадут золотой мяч. Какая боль! Все равно его не брошу потому, что он хороший!
23:47 19 апреля
NF
Кстати, а кто сказал, что победа "Реала" в Лиге Чемпионов - дело решенное? "Ювентус", если случайно расслабон не словит, вполне может и в Италию кубок увезти...
23:46 19 апреля
Айртон)
Для Монако полуфинал потолок, он проиграет всем троим.)) Оптимально увидеть Реал-Монако, Юве-Атлетико, и финал Реал-Юве.)) Т.к. Реал-Атлетико уже видели.))
23:44 19 апреля
tolkopositiv
Первое - просто отвратительное судейство. Но, в то же время, - это урок Барселоне, за её надменное поведение в первой игре (особенно в первом тайме) в Турине. Такие вещи футбол обычно не прощает. Вот и сегодня мяч не просто так не хотел попадать в ворота. И слава богу, что с Лео обошлось. Даже в этой де факто проигранной игре видна была просто пропасть между казалось бы классными футболистами и величайшим. Даже сегодня получал наслаждение от его футбола.
23:43 19 апреля
ПЕНТУРИККИО
Юве молодцы, 2 матча с симулянтами на 0 это достойной. Удачи в 1/2
23:43 19 апреля
HAZELSAMARA
Ну слава Богу! Вот бы ещё и вторую испанскую "гламурь" в полуфинале придавило...
23:41 19 апреля
zoostation
А где-то сейчас в Париже, сидя у телевизора, тихо плачет человек по имени Унаи..
23:41 19 апреля
samsam
Истерика на этот раз не помогла "Барселоне". А игровых козырей не оказалось.
23:40 19 апреля