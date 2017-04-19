"Барселона" не смогла обыграть "Ювентус" и покидает Лигу чемпионов

Сегодня. Барселона. "Барселона" - "Ювентус" - 0:0. Лионель МЕССИ так и не смог забить Джанлуиджи Буффону. Фото AFP

"Барселона" на своем поле не смогла переиграть "Ювентус" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (0:0). Команда Луиса Энрике нанесла множество ударов в сторону ворот Джанлуиджи Буффона, однако в створ смогла попасть лишь два раза. Матч ознаменовался страшным падением лидера "Барселоны" Лионеля Месси. В самой концовке первого тайма Месси столкнулся в борьбе за верховой мяч с Миралемом Пьяничем и неудачно приземлился, сильно ударившись лицом о газон.

Стоит отметить, что за Месси пытался отомстить его партнер Неймар, за что получил желтую карточку.

"Барселона" не смогла отыграться после поражения со счетом 0:3 в первой игре в Турине и покидает турнир. Напомним, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов каталонская команда проиграла первый матч "ПСЖ" со счетом 0:4, но смогла победить в ответной игре - 6:1.

Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 апреля, в швейцарском Ньоне в 14.00 по московскому времени. "СЭ" вел трансляцию встречи "Барселона" - "Ювентус".

Лига чемпионов

1/4 финал

Ответный матч

"Барселона" (Испания) – "Ювентус" (Италия) – 0:0

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Маскерано, 78), Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич (Пако Алькасер, 58), Месси, Л.Суарес, Неймар.

"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Куадрадо (Лемина, 84), Пьянич, Хедира, Дибала (Барцальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88).

Предупреждения: Иньеста, 41. Неймар, 44. Кьеллини, 57. Хедира, 64.

Судья: Кайперс (Голландия).

19 апреля. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

Первый матч - 0:3.

Трансляция матча "Барселона" - "Ювентус"