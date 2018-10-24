"Барселона" - "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов - в 22.00

В среду, 24 октября, "Барселона" и "Интер" встретятся в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Игра на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии начнется в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Интер".

"Барселона" и "Интер" после двух туров лидируют в группе B – по 6 очков. Сине-гранатовые занимают первое место после побед над ПСВ (4:0 на своем поле) и "Тоттенхэмом" (4:2 в гостях). При этом каталонцы из-за травмы руки потеряли капитана Лионеля Месси. Восстановление аргентинца займет около трех недель. "Интер" одержал победы с одинаковым счетом 2:1 – над "Тоттенхэмом" (на своем поле) и ПСВ (в гостях).

"Барселона" – "Интер": Лига чемпионов, групповой турнир, 24 октября 2018, онлайн-трансляция – в 22.00

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр