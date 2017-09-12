"Барселона" - фаворит матча с "Ювентусом" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом". Встреча в столице Каталонии начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Ювентус"

Прогноз Winline – П1 1.63 – Н 4.19 – П2 5.34

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Ювентус".

Прямая трансляция матча "Барселона" - "Ювентус" – во вторник, 12 сентября, на канале "Матч! Футбол 2".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Барселона": тер Штеген - Нелсон Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Ракитич, Бускетс, Иньеста - Месси, Суарес, Дембеле.

"Ювентус": Буффон - Барцальи, Бенатиа, Ругани, Алекс Сандру - Матюиди, Пьянич, Стураро - Дуглас Коста, Дибала - Игуаин.

ПОТЕРИ: Арда Туран, Серхи Роберто, Рафинья (все - травма) - Куадрадо (дисквалификация), Кьеллини, Маркизио, Манджукич, Пьяца (все - травма).