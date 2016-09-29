Банан замечен на поле во время матча "Ростов" - ПСВ

Банан был брошен на поле во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2). Фрукт замечен на кадрах на 23-й минуте видеотрансляции матча. Он лежал около штрафной площади "Ростова".

Напомним, что 9 сентября УЕФА уже наказал "Ростов" проведением одного домашнего матча при частично закрытых трибунах из-за расистского поведения болельщиков во время ответной встречи квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). Наказание распространялось как раз на игру с ПСВ.