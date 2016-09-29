Банан замечен на поле во время матча "Ростов" - ПСВ

Банан был брошен на поле во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2). Фрукт замечен на кадрах на 23-й минуте видеотрансляции матча. Он лежал около штрафной площади "Ростова".
Напомним, что 9 сентября УЕФА уже наказал "Ростов" проведением одного домашнего матча при частично закрытых трибунах из-за расистского поведения болельщиков во время ответной встречи квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). Наказание распространялось как раз на игру с ПСВ.
карельский свинопас
Джанаеву кинули подкрепиться.....
11:09
баламошка
Алексей Х А если пельмени бросят?/////////////Уральцы обвинят пельменеметателей в сатанизме.
11:09
Алексей Х
А если пельмени бросят?
11:05
Andvaraforce
и что теперь, бананами кидаться нельзя?
11:02
баламошка
Ржевский200 а если бы картошку увидели на поле это расизм или нормально?///////////////То это Беларусь.
10:52
баламошка
А я НЛО видел. Честно. Может это и не банан был вовсе, а что-то похожее на банан, например, банановый мираж.
10:51
Ржевский200
а если бы картошку увидели на поле это расизм или нормально?
10:51
merniloskut
Если учитывая что играли с голландцами, то это косяк!
10:47