10:18 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Банан замечен на поле во время матча "Ростов" - ПСВ

0
0
0
8

Банан был брошен на поле во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2). Фрукт замечен на кадрах на 23-й минуте видеотрансляции матча. Он лежал около штрафной площади "Ростова".

Напомним, что 9 сентября УЕФА уже наказал "Ростов" проведением одного домашнего матча при частично закрытых трибунах из-за расистского поведения болельщиков во время ответной встречи квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). Наказание распространялось как раз на игру с ПСВ.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

карельский свинопас

Джанаеву кинули подкрепиться.....

11:09

баламошка

Алексей Х А если пельмени бросят?/////////////Уральцы обвинят пельменеметателей в сатанизме.

11:09

Алексей Х

А если пельмени бросят?

11:05

Andvaraforce

и что теперь, бананами кидаться нельзя?

11:02

баламошка

Ржевский200 а если бы картошку увидели на поле это расизм или нормально?///////////////То это Беларусь.

10:52

баламошка

А я НЛО видел. Честно. Может это и не банан был вовсе, а что-то похожее на банан, например, банановый мираж.

10:51

Ржевский200

а если бы картошку увидели на поле это расизм или нормально?

10:51

merniloskut

Если учитывая что играли с голландцами, то это косяк!

10:47

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ