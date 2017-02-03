Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов-2018/19

Баку и Мадрид подали заявки на проведение финала Лиги чемпионов-2018/19, информирует пресс-служба УЕФА. Прием заявок на проведение финалов европейских турниров завершился 27 января.

Баку, Тбилиси, Франкфурт, Штутгарт, Глазго, Севилья и Стамбул претендуют на финал Лиги Европы.

За право провести Суперкубок УЕФА поборются Тирана, Тулуза, Будапешт, Хайфа, Астана, Белфаст, Гданьск, Варшава, Глазго, Стамбул.

За финал женской Лиги чемпионов поспорят Прага, Будапешт, Астана, Каунас, Глазго и Мадрид.

Исполком УЕФА выберет победителей в сентябре.