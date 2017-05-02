Бакайоко может сыграть против "Ювентуса", несмотря на сломанный нос

Полузащитник "Монако" Темуе Бакайоко может принять участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ювентуса", сообщает L'Equipe. 22-летний француз в столкновении с защитником Камилем Гликом сломал нос, поэтому пропустил матч против "Тулузы" (3:1).

На сегодняшней тренировке Бакайоко занимался в специальной маске, так что не исключается возможность его участия в предстоящей встрече. В текущем сезоне чемпионата полузащитник провел 29 матчей и забил два мяча.