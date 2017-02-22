Бакари Санья: "Не забитый Фалькао пенальти стал поворотным моментом"

Защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья считает, что его команда не гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в первом матче 1/8 финала "Монако" со счетом 5:3. По его словам, на выезде "горожанам" придется непросто.

– Это был тяжелый матч, а в гостях легче не будет, – цитирует AFP Санья. – "Монако" очень хорошая команда, которая поставила нас в затруднительное положение. Мы понимали, что они очень быстро контратакуют. В перерыве говорили, что больше пропускать нельзя, нельзя давать сопернику разыгрывать мяч. Не забитый Фалькао пенальти стал поворотным моментом в матче. Но у обеих команд еще есть шансы, хотя теперь у нас преимущество.