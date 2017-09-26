Бабел забил 5 голов в последних 7 матчах

Нападающий "Бешикташа" Райан Бабел открыл счет в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лейпцига". Этот мяч стал для 30-летнего голландца пятым в последних семи встречах за турецкий коллектив.
Напомним, экс-игрок сборной Голландии перебрался в "Бешикташ" в январе этого года. Всего на его счету 13 голов и 4 голевые передачи в 33 встречах в составе стамбульцев.
Bu lige çok fazlasın be layık olduğun lige çok yakışıyorsun. Başarılar Beşiktaş'ım GOOOLLL Ryan Babel⚽⚽⚽ #YurttaBeşiktaş🏁#CihandaBeşiktaş 🇹🇷 pic.twitter.com/MUeHRIljXD– Ali SİNANOĞLU (@alisinanoglu_) 26 сентября 2017 г.