Бабел забил 5 голов в последних 7 матчах

Нападающий "Бешикташа" Райан Бабел открыл счет в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лейпцига". Этот мяч стал для 30-летнего голландца пятым в последних семи встречах за турецкий коллектив.

Напомним, экс-игрок сборной Голландии перебрался в "Бешикташ" в январе этого года. Всего на его счету 13 голов и 4 голевые передачи в 33 встречах в составе стамбульцев.