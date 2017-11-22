Бабаев - про Вернблума: "Каждый из нас бывал в ситуации, когда потом о чем-то жалел"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:0) отметил, что желтая карточка полузащитника Понтуса Вернблума​ выглядит нелогичной. Она стала для него третьей в основном турнире, после чего следует автоматическая дисквалификация.

– Желтая карточка Вернблума выглядит нелогичной.

– Согласен. Но нельзя забывать, что ребята играют на пределе возможностей, эмоции зашкаливают. Понтиус провел отличный матч, заработал на себе очень много фолов. Да, не сдержался. Но каждый из нас бывал в ситуации, когда потом о чем-то жалел. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика"