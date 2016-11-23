18:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Азмун – в старте "Ростова" на матч с "Баварией"

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Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии". С первых минут на поле на острие атак хозяев выйдет Сердар Азмун. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

"Ростов": Джанаев – Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов – Нобоа, Гацкан, Ерохин – Полоз, Азмун.

Запасные: Медведев, Терентьев, Препелицэ, Думбья, Эззатоллахи, Байрамян, Григорьев.

Трансляция матча "Ростов" - "Бавария"

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oze11

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