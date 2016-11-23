Азмун – в старте "Ростова" на матч с "Баварией"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии". С первых минут на поле на острие атак хозяев выйдет Сердар Азмун. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
"Ростов": Джанаев – Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов – Нобоа, Гацкан, Ерохин – Полоз, Азмун.
Запасные: Медведев, Терентьев, Препелицэ, Думбья, Эззатоллахи, Байрамян, Григорьев.
Трансляция матча "Ростов" - "Бавария"
Наш состав на игру с "Баварией"#UCL pic.twitter.com/zs3d3d1DRH– Football Club Rostov (@rostovfc) 23 ноября 2016 г.
oze11
Чёйта не видно на главной странице ничего монументального про матч. Как СЭ пишет изо дня в день про Спам и его итальянского тренера!
19:00