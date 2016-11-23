20:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Азмун сравнял счет в матче с "Баварией"

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун на 44-й минуте домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" сравнял счет - 1:1. Иранский форвард получил передачу от Дмитрия Полоза, прорвался к воротам, убрал на замахе Джерома Боатенга и переиграл голкипера мюнхенцев Свена Ульрайха.

Трансляция матча "Ростов" - "Бавария"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Басист

Мы в Лиге Чемпионов забивали ВСЕМ соперникам, ни один гранд сухим не ушёл))

21:00

Felix BARSA

РОСТОВ ПРОСТО БОМБА!!! Связка Полоз - АЗМУН сказка !!!!

20:56

wowaizrostowa73

СУПЕР!!!!!!

20:56

Басист

Азмунищеееееее!!!! Машина!!!! Дима Полоз умница, отличный перехват!!!

20:55

half back

дааааааа!!!!!!

20:53

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