Азмун сравнял счет в матче с "Баварией"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун на 44-й минуте домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" сравнял счет - 1:1. Иранский форвард получил передачу от Дмитрия Полоза, прорвался к воротам, убрал на замахе Джерома Боатенга и переиграл голкипера мюнхенцев Свена Ульрайха.

Трансляция матча "Ростов" - "Бавария"