Азмун сравнял счет в матче с "Баварией"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун на 44-й минуте домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" сравнял счет - 1:1. Иранский форвард получил передачу от Дмитрия Полоза, прорвался к воротам, убрал на замахе Джерома Боатенга и переиграл голкипера мюнхенцев Свена Ульрайха.
Басист
Мы в Лиге Чемпионов забивали ВСЕМ соперникам, ни один гранд сухим не ушёл))
21:00
Felix BARSA
РОСТОВ ПРОСТО БОМБА!!! Связка Полоз - АЗМУН сказка !!!!
20:56
wowaizrostowa73
СУПЕР!!!!!!
20:56
Басист
Азмунищеееееее!!!! Машина!!!! Дима Полоз умница, отличный перехват!!!
20:55
half back
дааааааа!!!!!!
20:53