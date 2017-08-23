Азербайджан - 33-я страна в Лиге чемпионов

"Карабах" за счет гола на выезде одолел в 4-м отборочном турнире Лиги чемпионов "Копенгаген" (1:0 и 1:2) и стал первым представителем Азербайджана в групповом турнире соревнования. Таким образом, кавказская страна станет 33-й, клуб из которой сыграет в главном еврокубке.

Из государств бывшего СССР в Лиге чемпионов до Азербайджана были представлены Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. (Кирилл БУРДАКОВ)