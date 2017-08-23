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23:44 | Футбол — Лига чемпионов

Азербайджан - 33-я страна в Лиге чемпионов

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"Карабах" за счет гола на выезде одолел в 4-м отборочном турнире Лиги чемпионов "Копенгаген" (1:0 и 1:2) и стал первым представителем Азербайджана в групповом турнире соревнования. Таким образом, кавказская страна станет 33-й, клуб из которой сыграет в главном еврокубке.

Из государств бывшего СССР в Лиге чемпионов до Азербайджана были представлены Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. (Кирилл БУРДАКОВ)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Фуля

майор99, если только по традиции над Спартаком.

23:58

майор99

Алга, Карабах! Желаю взять пару-тройку очков и одержать минимум одну победу.

23:50