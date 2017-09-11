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12:27 | Футбол — Лига чемпионов

Айтекин обслужит матч "Марибор" - "Спартак"

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Немец Дениз Айтекин обслужит матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак", информирует официальный сайт УЕФА. Помогать ему будут Гвидо Клефе и Марк Борш. Дополнительные помощники рефери - Марко Фритц и Беньямин Бранд, четвертый рефери – Эдуард Байтингер.

Напомним, что матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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либеральный буддист

Посмеемся

12:39

poxi22

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12:39