23:57 23 октября | Футбол — Лига чемпионов

"Аякс" вырвал победу у "Бенфики" в компенсированное время

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"Аякс" с минимальным счетом победил "Бенфику" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). На 90-й минуте гол забил защитник Нуссаир Мазрауи.

"Аякс" набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе Е, "Бенфика" с 3 баллами располагается на третьей строчке.

Лига чемпионов 

Группа E 

"Аякс" (Голландия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0 (0:0)

Гол: Мазрауи, 90+2. 

"Аякс" (Голландия): Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек (Нерес, 88), де Йонг, Дольберг.

"Бенфика" (Португалия): Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Конти, Гримальдо, Фейса, Пиззи (Габриэл, 79), Фернандеш, Сальвио, Сеферович, Рафа Силва (Серви, 90).

Предупреждения: Жардел, 9. Мазрауи, 22. Онана, 39. Тальяфико, 49. Конти, 64. Сальвио, 72. Сеферович, 86. 

Судья: Бюке (Франция).

23 октября. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

Аякс - Бенфика

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