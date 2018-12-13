"Аякс" вырвал ничью у "Баварии", "Бенфика" обыграла АЕК

"Бавария" не смогла обыграть "Аякс" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Голландцы на последних минутых сравняли счет. Немецкая команда вышла в плей-офф с первого места, а голландская - со второго.

В другой встрече этой группы "Бенфика" обыграла АЕК. Португальская команда сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига чемпионов

Группа E

"Аякс" (Голландия) - "Бавария" (Германия) - 3:3 (0:1)

Голы: Левандовски, 13 (0:1). Тадич, 61 (1:1). Тадич, 82 - с пенальти (2:1). Левандовски, 87 - с пенальти (2:2). Коман, 90 (2:3). Тальяфико, 90+5 (3:3).

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Вебер, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Зиех, ван де Бек (Дольберг, 78), де Йонг, Нерес (Хюнтелар, 89).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Рибери (Коман, 71), Мюллер, Гнабри (Тиагу Алькантара, 62), Горецка (Ренату Санчеш, 89), Левандовски.

Предупреждения: Киммих, 28. Рафинья, 37. де Лигт, 40. Блинд, 63. Тальяфико, 90+5.

Удаления: Вебер, 67. Мюллер, 75.

Судья: Тюрпен (Франция).

Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена".

"Бенфика" (Португалия) - АЕК (Греция) - 1:0 (0:0)

Гол: Гримальдо, 88.

"Бенфика": Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Пиззи (Серви, 59), Жоау Фелиш (Кастильо, 77), Фернандеш, Семеду, Сеферович, Рафа Силва (Живкович, 35).

АЕК: Баркас, Чигринский, Чосич, Хулт, Иконому, Бакакис, Моран (Галу, 77), Галанопулос, Клонаридис (Янниотас, 61), Понсе, Бойе (Манталос, 68).

Предупреждения: Рубен Диаш, 37. Хулт, 73. Галанопулос, 82.

Удаление: Галанопулос, 87.

Судья: Мэдден (Шотландия).

Лиссабон. Стадион "Да Луш".