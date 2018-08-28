"Аякс" сыграл вничью с киевским "Динамо" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

"Аякс" в гостях сыграл вничью с киевским "Динамо" (0:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Клуб из Амстердама вышел в групповой этап этого турнира, обыграв киевлян со счетом 3:1 по сумме двух встреч.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

"Динамо К" (Украина) - "Аякс" (Голландия) - 0:0

Нереализованный пенальти: Тадич, 15 (штанга)

"Динамо К" (Украина): Бойко, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Сидорчук (Шапаренко, 64), Буяльский (Русин, 85), Шепелев (Гармаш, 46), Вербич, Цыганков, Супряга.

"Аякс" (Голландия): Онана, Блинд, Вебер (Эйтинг, 79), де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек (де Вит, 85), де Йонг, Хюнтелар.

Предупреждения: Кендзера, 14. Зиех, 34. Сидорчук, 54. Шапаренко, 71. Тадич, 87.

Судья: Скомина (Словения).

28 августа. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

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