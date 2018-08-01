"Аякс" сыграет со "Стандардом" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов

"Аякс" на выезде обыграл "Штурм" (3:1) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира. Первая игра между голландской и австрийской командами завершилась победой амстердамцев – 2:0.
В составе гостей дублем отметился Клас-Ян Хюнтелар, еще один точный удар на счету Душана Тадича. Единствнный мяч они пропустили в концовке – автором автогола стал Андре Онана.
Ранее в следующую стадию главного еврокубка пробился "Видеотон", по сумме двух матчей обыгравший "Лудогорец" (0:0 – на выезде, 1:0 – дома).
В 3-м раунде "Аякс" сыграет с бельгийским "Стандардом". "Видеотон", в свою очередь, поборется с шведским "Мальме".
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
Ответный матч
"Штурм" (Австрия) - "Аякс" (Голландия) - 1:3 (0:1)
Голы: Хюнтелар, 39 (0:1). Тадич, 48 (0:2). Хюнтелар, 77 (0:3). Онана, 89 - в свои ворота (1:3).
Судья: Франковски (Польша).
1 августа. Грац. Стадион Merkur Arena.
Первый матч: 0:2.
"Видеотон" (Венгрия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:0 (1:0)
Гол: Хаджич, 45.
Предупреждение: Мисидьян, 29.
Удаление: Мисидьян ("Лудогорец"), 40.
Судья: Шюттенгрубер (Австрия).
1 августа. Фельчут. Стадион Pancho Arena.
Первый матч: 0:0.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-3/
- Клас-Ян Хюнтелар
- Аякс
- Мальме
- Видеотон
- Стандард Л
- Штурм (Футбол)
- Душан Тадич
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- Лудогорец
- Андре Онана