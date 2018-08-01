"Аякс" сыграет со "Стандардом" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов

"Аякс" на выезде обыграл "Штурм" (3:1) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира. Первая игра между голландской и австрийской командами завершилась победой амстердамцев – 2:0.

В составе гостей дублем отметился Клас-Ян Хюнтелар, еще один точный удар на счету Душана Тадича. Единствнный мяч они пропустили в концовке – автором автогола стал Андре Онана.

Ранее в следующую стадию главного еврокубка пробился "Видеотон", по сумме двух матчей обыгравший "Лудогорец" (0:0 – на выезде, 1:0 – дома).

В 3-м раунде "Аякс" сыграет с бельгийским "Стандардом". "Видеотон", в свою очередь, поборется с шведским "Мальме".

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Штурм" (Австрия) - "Аякс" (Голландия) - 1:3 (0:1)

Голы: Хюнтелар, 39 (0:1). Тадич, 48 (0:2). Хюнтелар, 77 (0:3). Онана, 89 - в свои ворота (1:3).

Судья: Франковски (Польша).

1 августа. Грац. Стадион Merkur Arena.

Первый матч: 0:2.

"Видеотон" (Венгрия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:0 (1:0)

Гол: Хаджич, 45.

Предупреждение: Мисидьян, 29.

Удаление: Мисидьян ("Лудогорец"), 40.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

1 августа. Фельчут. Стадион Pancho Arena.

Первый матч: 0:0.