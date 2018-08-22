"Аякс" с 35-летним Хюнтеларом обыграл киевское "Динамо"

"Аякс" обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:1 в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Голландии на "Йохан Кройф Арене".

В составе проигравших отличился Томаш Кендзера (14-я минута). В составе победителей голы забили Донни ван де Бек (2), Хаким Зиех (35) и Душан Тадич (43). Весь матч за "Аякс" провел 35-летний нападающий Клаас-Ян Хюнтелар.

Ответная игра пройдет в Киеве 28 августа.

Лига чемпионов - 2018/2019

4-й отборочный раунд

Первый матч

Голы: ван де Бек, 2 (1:0). Кендзера, 15 (1:1). Зиех, 35 (2:1). Тадич, 43 (3:1).

"Аякс" (Голландия): Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек (де Вит, 87), де Йонг, Хюнтелар.

"Динамо К" (Украина): Бойко, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Гармаш (Шепелев, 46), Сидорчук (Че Че, 77), Буяльский, Вербич, Беседин, Цыганков.

Предупреждения: Хюнтелар, 21. Кендзера, 24. Гармаш, 40. Тальяфико, 70.

Судья: Тюрпен (Франция).

22 августа. Амстердам. Стадион "Johan Cruijff ArenA".

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