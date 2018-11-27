"Аякс" победил АЕК и впервые за 13 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Аякс" взял верх над АЕК в мачте 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Благодаря победе амстердамский клуб обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира. АЕК же лишился шансов даже на третье место.

"Аякс" попадает в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2005/06.

Вторую путевку в группе E сегодня может оформить "Бавария", если не проиграет дома "Бенфике".

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа E

АЕК (Греция) - "Аякс" (Голландия) - 0:2 (0:0)

Голы: Тадич, 68 - с пенальти (0:1). Тадич, 72 (0:2).

АЕК: Баркас, Чигринский, Хулт, Галу (Бойе, 73), Иконому, Бакакис, Манталос (Клонаридис, 78), Алеф, Галанопулос, Ливая, Понсе (Якумакис, 82).

"Аякс": Онана, Блинд, Вебер, де Лигт, Мазрауи (Кристенсен, 82), Тадич, Шене, ван де Бек (Лабиад, 86), де Йонг, Дольберг (Хюнтелар, 62), Нерес.

Предупреждения: Шене, 19. Иконому, 29. Чигринский, 51. Ливая, 54. Мазрауи, 60. Якумакис, 90.

Удаление: Ливая, 67.

Судья: Оливер (Англия).

27 ноября. Афины. Стадион "Спирос Луис".