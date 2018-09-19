"Аякс" обыграл АЕК в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Голами в составе амстердамского клуба отметились защитник Николас Тальяфико (дубль) и хавбек Донни ван де Бек.
Лига чемпионов
Группа E
"Аякс" (Голландия) - "АЕК" (Греция) - 3:0 (0:0)
Голы: Тальяфико, 46 (1:0). ван де Бек, 77 (2:0). Тальяфико, 90 (3:0).
"Аякс" (Голландия): Онана, Блинд, Тальяфико, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, де Йонг, Эйтинг, Хюнтелар (ван де Бек, 62), Нерес (Дольберг, 78).
"АЕК" (Греция): Баркас, Чосич, Хулт, Иконому, Бакакис (Янниотас, 70), Лампропулос, Манталос, Симоэш, Галанопулос (Алеф, 61), Клонаридис, Понсе (Якумакис, 81).
Предупреждения: Алеф, 72. Зиех, 74. де Йонг, 74. Манталос, 74. Тальяфико, 88.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
19 сентября. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.