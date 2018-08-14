"Аякс" и "Зальцбург" вышли в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов

"Аякс" дома разгромил "Стандард" (3:0) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча между голландским и бельгийским клубами завершилась вничью – 2:2. Победу амстердамцам принесли голы Клас-Яна Хюнтелара, Маттейса де Лигта и Давида Нереса.
Также в следующую стадию пробился "Зальцбург", дважды победивший "Шкендию" (3:0 – дома, 1:0 – на выезде).
В 4-м раунде "Аякс" сыграет с киевским "Динамо", а "Зальцбург" с победителем пары "Црвена Звезда" – "Спартак" Трнава, которые еще не выявили победителя (1:1 – первый матч, 1:1 – после основного времени второй игры).
Игры 4-го раунда отбора Лиги чемпионов пройдут 21-22 августа и 28/29 августа. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 августа в Монако.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Ответный матч
"Аякс" (Голландия) - "Стандард Л" (Бельгия) - 3:0 (2:0)
Голы: Хюнтелар, 30 (1:0). де Лигт, 34 (2:0). Нерес, 46 (3:0).
Судья: Кружляк (Словакия).
14 августа. Амстердам. Стадион Johan Cruijff ArenA.
Ответный матч – 2:2.
"Шкендия" (Македония) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:1 (0:0)
Гол: Минамино, 90+2 (0:1).
Судья: Богнар (Венгрия).
14 августа. Скопье. Стадион National Arena Filip II.
Первый матч – 0:3.
- Динамо Киев
- Клас-Ян Хюнтелар
- Аякс
- Црвена Звезда (Футбол)
- Стандард Л
- Спартак Тр
- Лига чемпионов
- Зальцбург
- Шкендия
- Маттейс де Лигт