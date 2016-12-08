Автор видео со Слуцким рассказал об инциденте

Автор видео со стадиона "Уэмбли" Льюис Макклимонт прокомментировал "СЭ" ролик, в котором главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" конфликтовал с болельщиками.

- Я снял на видео только последнюю часть инцидента. Сначала помощник Слуцкого (не знаю, кто он) вышел из себя и попытался добраться до того мужика. А потом уже и Слуцкого понесло. Он тоже рванул наверх. Слуцкий, наверное, был на взводе. Команда играла как г… в его последнем матче. Да еще один фанат "шпор" всю игру кричал ему - P45 (так называют документ, выдаваемый работодателем уволенному сотруднику, на жаргоне - "уволен". - Прим.А.Б.). (Александр БОБРОВ)