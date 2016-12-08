Автор видео со Слуцким рассказал об инциденте

Автор видео со стадиона "Уэмбли" Льюис Макклимонт прокомментировал "СЭ" ролик, в котором главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" конфликтовал с болельщиками.
- Я снял на видео только последнюю часть инцидента. Сначала помощник Слуцкого (не знаю, кто он) вышел из себя и попытался добраться до того мужика. А потом уже и Слуцкого понесло. Он тоже рванул наверх. Слуцкий, наверное, был на взводе. Команда играла как г… в его последнем матче. Да еще один фанат "шпор" всю игру кричал ему - P45 (так называют документ, выдаваемый работодателем уволенному сотруднику, на жаргоне - "уволен". - Прим.А.Б.). (Александр БОБРОВ)
CSKA manager Leonid Slutsky trying to fight a fan after tonight's game 👀#CSKA #Spurs #UCL at #Wembley @PFCCSKA_en @AddictedtoSpurs pic.twitter.com/wKwe6VRIVT– Lewis Mc (@lewismcclymont) December 7, 2016
Д. Мокус
Vizioso .... браво!
21:34
Д. Мокус
Льюис, ты представитель древнейших профессий! их смесь, на русском языке называющийся Г...Н!
21:33
Vizioso
Леонид Викторович настолько хорош в английском, что знаком с местным слэнгом? Интересно было бы услышать версию ЛВС, а не г-на с камерой.
21:33
Алый Дракон
Новоуепинни А почему в опросе нет опции: "Никуда не возьмут"? 21:28... Потому что Слуцкий - это, все же, не Гершкович...
21:31
Новоуепинни
А почему в опросе нет опции: "Никуда не возьмут"?
21:28
merniloskut
Каррера говорит своим игрокам - Мы Спартак! Игроки Слуцкого вторят - а мы го...но!)))
21:26
Эрмин
Говно здесь,как всегда,Бобров.
21:25
Luch-Energy
Команда играла как г… почему как? они же сами сказали, что они г*вно
21:19