20:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Автор видео со Слуцким рассказал об инциденте

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Автор видео со стадиона "Уэмбли" Льюис Макклимонт прокомментировал "СЭ" ролик, в котором главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" конфликтовал с болельщиками.

- Я снял на видео только последнюю часть инцидента. Сначала помощник Слуцкого (не знаю, кто он) вышел из себя и попытался добраться до того мужика. А потом уже и Слуцкого понесло. Он тоже рванул наверх. Слуцкий, наверное, был на взводе. Команда играла как г… в его последнем матче. Да еще один фанат "шпор" всю игру кричал ему - P45 (так называют документ, выдаваемый работодателем уволенному сотруднику, на жаргоне - "уволен". - Прим.А.Б.). (Александр БОБРОВ)

Слуцкий vs фанаты. Как это было //
Сергей Овчинников: "Перепалка Слуцкого с болельщиками? Не знаю, там были английские фанаты" //
Сергей Колотовкин: "Конфликт Слуцкого с фанатами? Может, ему обидно стало…" //
Дмитрий Селюк: "Слуцкий может начать с чемпионшипа. Бенитес же там трудится"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Д. Мокус

Vizioso .... браво!

21:34

Д. Мокус

Льюис, ты представитель древнейших профессий! их смесь, на русском языке называющийся Г...Н!

21:33

Vizioso

Леонид Викторович настолько хорош в английском, что знаком с местным слэнгом? Интересно было бы услышать версию ЛВС, а не г-на с камерой.

21:33

Алый Дракон

Новоуепинни А почему в опросе нет опции: "Никуда не возьмут"? 21:28... Потому что Слуцкий - это, все же, не Гершкович...

21:31

Новоуепинни

А почему в опросе нет опции: "Никуда не возьмут"?

21:28

merniloskut

Каррера говорит своим игрокам - Мы Спартак! Игроки Слуцкого вторят - а мы го...но!)))

21:26

Эрмин

Говно здесь,как всегда,Бобров.

21:25

Luch-Energy

Команда играла как г… почему как? они же сами сказали, что они г*вно

21:19

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