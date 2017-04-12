Автор письма, обнаруженного рядом со взрывом, берет на себя ответственность за атакую на автобус с игроками "Боруссии"

Автор письма, которое было обнаружено на месте взрыва около автобуса дортмундской "Боруссии", берет на себя ответственность за совершенную атаку, сообщает AP. Следователи проводят по этому поводу проверку.

Напомним, перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" рядом с клубным автобусом дортмундцев прогремел взрыв. Защитник Марк Бартра получил осколочное ранение и был единственным футболистом, получившим повреждения. Матч был перенесен на среду, время начала – 19.45 по московскому времени.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности