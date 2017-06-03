Автор песни Pen-Pineapple-Apple-Pen ставит на победу "Ювентуса"

Знаменитый японский комедиант Пико Таро верит, что "Ювентус" переиграет "Реал" в финале Лиги чемпионов. По его мнению, туринцы одержат победу с минимальным счетом. Напомним, что Таро получил всемирную известность в прошлом году после выхода его песни Pen-Pineapple-Apple-Pen, ставшую мемом.

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.