Автобусы "Баварии" и "Реала" изменят маршрут до стадиона

Правоохранительные органы усилили меры безопасности в Мюнхене перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом", сообщает AS.

Клубные автобусы должны изменить маршрут до стадиона. Число полицейских на самой арене будет увеличено с 370 до 450. Автобус, в котором будут передвигаться мадридцы, сопроводит полицейский эскорт.

Напомним, что вчера в Дортмунде перед матчем "Боруссия" - "Монако" возле автобуса "шмелей" произошел взрыв, из-за которого пострадал защитник немецкого клуба Марк Бартра. Футболист получил перелом лучевой кости, также в его руке обнаружилось инородное тело.

Игра же была перенесена на среду. Она должна состояться в 19.45 по московскому времени.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности