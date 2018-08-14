Августовский "Спартак" в Европе. Одна победа в последних 12 матчах

Во вторник, 14 августа, "Спартак" проведет в Москве ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК. В первой встрече неделю назад в Салониках команда Массимо Карреры потерпела поражение со счетом 2:3.
Август для красно-белых в Европе – месяц непростой. Если в первые годы после распада Советского Союза "Спартак" обычно добивался победы, то за последние 11 лет в августовских еврокубковых матчах он выиграл лишь раз. (Алексей МОРОЗ)
"Спартак" в матчах еврокубков в августе
06.08.1996. КУ 2-й отб.раунд. Кроация (г) – 1:3
20.08.1996. КУ. 2-й отб.раунд. Кроация (д) – 2:0
13.08.1997. ЛЧ. 2-й отб.раунд. Кошице (г) – 1:2
27.08.1997. ЛЧ. 2-й отб.раунд. Кошице (д) – 0:0
12.08.1998. ЛЧ. 2-й отб.раунд. Литекс (г) – 5:0
26.08.1998. ЛЧ. 2-й отб.раунд. Литекс (д) – 6:2
11.08.1999. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Партизан (д) – 2:0
25.08.1999. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Партизан (г) – 3:1
02.08.2006. ЛЧ. 2-й отб.раунд. Шериф (д) – 0:0
09.08.2006. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Слован (г) – 0:0
23.08.2006. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Слован (д) – 2:1
15.08.2007. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Селтик (д) – 1:1
29.08.2007. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Селтик (г) – 1:1 (3:4 – пен.)
13.08.2008. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Динамо К (д) – 1:4
27.08.2008. ЛЧ 3-й отб.раунд. Динамо К (г) – 1:4
18.08.2011. ЛЕ. 4-й отб.раунд. Легия (г) – 2:2
25.08.2011. ЛЕ. 4-й отб.раунд. Легия (д) – 2:3
21.08.2012. ЛЧ. 4-й отб.раунд. Фенербахче (д) – 2:1
29.08.2012. ЛЧ. 4-й отб.раунд. Фенербахче (г) – 1:1
22.08.2013. ЛЕ. 4-й отб.раунд. Санкт-Галлен (г) – 1:1
22.08.2013. ЛЕ. 4-й отб.раунд. Санкт-Галлен (д) – 2:4
04.08.2016. ЛЕ. 3-й отб.раунд. АЕК (д) – 0:1
08.08.2018. ЛЧ. 3-й отб.раунд. ПАОК (г) – 2:3
Итого: +7=8-8, мячи 38-35
КУ – Кубок УЕФА, ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы.
"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30