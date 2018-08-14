Августовский "Спартак" в Европе. Одна победа в последних 12 матчах

Во вторник, 14 августа, "Спартак" проведет в Москве ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК. В первой встрече неделю назад в Салониках команда Массимо Карреры потерпела поражение со счетом 2:3.

Август для красно-белых в Европе – месяц непростой. Если в первые годы после распада Советского Союза "Спартак" обычно добивался победы, то за последние 11 лет в августовских еврокубковых матчах он выиграл лишь раз. (Алексей МОРОЗ)

"Спартак" в матчах еврокубков в августе

06.08.1996. КУ 2-й отб.раунд. Кроация (г) – 1:3

20.08.1996. КУ. 2-й отб.раунд. Кроация (д) – 2:0

13.08.1997. ЛЧ. 2-й отб.раунд. Кошице (г) – 1:2

27.08.1997. ЛЧ. 2-й отб.раунд. Кошице (д) – 0:0

12.08.1998. ЛЧ. 2-й отб.раунд. Литекс (г) – 5:0

26.08.1998. ЛЧ. 2-й отб.раунд. Литекс (д) – 6:2

11.08.1999. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Партизан (д) – 2:0

25.08.1999. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Партизан (г) – 3:1

02.08.2006. ЛЧ. 2-й отб.раунд. Шериф (д) – 0:0

09.08.2006. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Слован (г) – 0:0

23.08.2006. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Слован (д) – 2:1

15.08.2007. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Селтик (д) – 1:1

29.08.2007. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Селтик (г) – 1:1 (3:4 – пен.)

13.08.2008. ЛЧ. 3-й отб.раунд. Динамо К (д) – 1:4

27.08.2008. ЛЧ 3-й отб.раунд. Динамо К (г) – 1:4

18.08.2011. ЛЕ. 4-й отб.раунд. Легия (г) – 2:2

25.08.2011. ЛЕ. 4-й отб.раунд. Легия (д) – 2:3

21.08.2012. ЛЧ. 4-й отб.раунд. Фенербахче (д) – 2:1

29.08.2012. ЛЧ. 4-й отб.раунд. Фенербахче (г) – 1:1

22.08.2013. ЛЕ. 4-й отб.раунд. Санкт-Галлен (г) – 1:1

22.08.2013. ЛЕ. 4-й отб.раунд. Санкт-Галлен (д) – 2:4

04.08.2016. ЛЕ. 3-й отб.раунд. АЕК (д) – 0:1

08.08.2018. ЛЧ. 3-й отб.раунд. ПАОК (г) – 2:3

Итого: +7=8-8, мячи 38-35

КУ – Кубок УЕФА, ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30