"Атлетико" в гостях победил "Байер"

"Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях обыграл "Байер" со счетом 4:2. В составе гостей отличились Сауль Ньигес, Антуан Гризманн, Кевин Гамейро и Фернандо Торрес. У ливеркузенцев голы забили Карим Беллараби и Стефан Савич.

Ответная игра пройдет 15 марта в Мадриде.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания) - 2:4 (0:2)

Голы: Сауль, 17 (0:1). Гризманн, 25 (0:2). Беллараби, 48 (1:2). Гамейро, 59 - с пенальти (1:3). Савич, 68 - в свои ворота (2:3). Фернандо Торрес, 86 (2:4).

"Байер": Лено, Хенрикс, Емер Топрак, Драгович, Венделл, Беллараби (Похьянпало, 66), Кампль, Арангис, Хаферц (Фолланд, 56), Брандт (Бэйли, 87), Эрнандес.

"Атлетико": Мойя, Врсалько, Хименес, Савич, Филипе Луис, Коке, Сауль, Габи, Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес, 78), Гамейро (Партей, 71), Гризманн (Корреа, 78).

Предупреждения: Хенрикс, 15. Драгович, 58. Венделл, 64. Арангис, 74. Фернандо Торрес, 88. Габи, 89. Филипе Луис, 90.

Судья: Коллам (Шотландия).

21 февраля. Леверкузен. Стадион BayArena.