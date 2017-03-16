"Атлетико" при судействе Карасева сыграл вничью с "Байером" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Атлетико" сыграли вничью с "Байером" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 0:0. Этот результат позволил испанской команде, одержавшей победу в первой игре со счетом 4:2, выйти в четвертьфинал турнира. Этот поединок обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу.

Лига чемпионов

Плей-офф

1/8 финала

Ответный матч

"Атлетико" (Испания) – "Байер" (Германия) – 0:0

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Эрнандез, Сауль, Коке, Партей, Феррейра-Карраско (Савич, 71), Гризманн, Корреа (Гайтан, 65).

"Байер": Лено, Хильберт, Драгович, Едвай, Венделл, Беллараби, Кампль, Баумгартлингер, Фолланд (Арангис, 88), Брандт (Бэйли, 78), Эрнандес (Мехмеди, 81).

Предупреждения: Едвай, 64. Хименес, 66. Баумгартлингер, 71. Гайтан, 89.

Судья: КАРАСЕВ (Москва).

15 марта. Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон".

Первый матч – 4:2.