"Атлетико" предоставил около 500 билетов "Ростову" на матч Лиги чемпионов

Директор департамента по связям с общественностью "Атлетико" Хуан Хосе Анаут сообщил, что клуб предоставил порядка 500 билетов "Ростову" на матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча группы D состоится во вторник, 1 ноября, в Мадриде.

– По правилам, установленным УЕФА для Лиги чемпионов, клуб должен предоставить до 5 процентов билетов для гостевого сектора, – цитирует "Р-Спорт" Анаута. – "Ростов" запросил у нас около 500 билетов, включая VIP-сектор и основные трибуны. Мы, безусловно, предоставили им эти билеты, сейчас за их продажу отвечает уже непосредственно ростовский клуб. Что касается мер безопасности, они будут стандартными, поскольку число болельщиков "Ростова" не будет превышать 500 человек.