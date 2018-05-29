"Атлетико" поднялся на 2-е место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, "Ливерпуль" - 22-й

УЕФА на официальном сайте опубликовал рейтинг клубных коэффициентов по итогам сезона-2017/18.

Первое место пятый год подряд удерживает "Реал" (162.000 очка), который 26 мая в финале Лиги чемпионов победил "Ливерпуль" (3:1). Для мадридцев этот трофей стал третьим подряд, четвертым за пять лет и 13-м за всю историю.

На второе место в рейтинге поднялся "Атлетико" (140.000), который выиграл второй по значимости клубный турнир УЕФА - Лигу Европы. В финале "матрасники" обыграли "Марсель" (3:0).

Отметим, что "Ливерпуль" (62.000) и "Марсель" (32.000), проигравшие в своих финалах, располагаются на 22-й и 46-й позициях соответственно.

В десятку рейтинга клубных коэффициентов УЕФА также вошли "Бавария" (135.000), "Барселона" (132.000), "Ювентус" (126.000), "Севилья" (113.000), "ПСЖ" (109.000), "Манчестер Сити" (100.000), "Арсенал" (93.000) и дортмундская "Боруссия" (89.000).

Лучшим среди российских клубов в этом списке на протяжении пяти лет остается "Зенит" (16 место, 78.000). ЦСКА располагается на 35-й позиции (45.000). "Краснодар" занимает 62-ю строчку (23.500), "Локомотив" - на 63-ю (22.500), "Рубин" - на 84-ю (16.000). "Спартак" занимает 108-ю строчку (13.500).

Предварительный состав корзин в Лиге чемпионов-2018/19