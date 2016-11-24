00:34 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Атлетико" победил ПСВ и досрочно занял первое место в группе

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"Атлетико" нанес поражение ПСВ в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голами в этой встрече отметились нападающие Кевин Гамейро и Антуан Гризманн. Испанская команда набрала 15 очков и гарантировала себе первое место в группе D. В активе голландцев – один балл. В заключительном туре мадридцы отправятся в гости к "Баварии", занявшей второе место. ПСВ примет на своем поле "Ростов".

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа D

"Атлетико" (Испания) – ПСВ (Голландия) – 2:0 (0:0)

Голы: Гамейро, 55 (1:0). Гризманн, 66 (2:0). 

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис (Хуанфран, 76), Коке, Габи, Тиагу (Сауль, 75), Феррейра-Карраско, Гризманн, Гамейро.

"ПСВ": Зут, Ариас, Изима-Мирен, Морено, Виллемс (де Вайс, 46), Зинченко, Шваб, Преппер (Лундквист, 84), Рамселар, Перейро, Бергвайн (Нарсингх, 61).

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон". 37891 зритель.

Трансляция матча "Атлетико" - ПСВ

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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458

shpasic ну, главное, что Баварии-то ничего не нужно было - они смирились со вторым местом заранее))/////Раз сами ничего не можете выиграть, значит надо обгадить победу Ростова? А о Баварии по себе судите видимо.

01:24

shpasic

ну, главное, что Баварии-то ничего не нужно было - они смирились со вторым местом заранее))

00:50

никнейм1

Вот и ладненько. Ростову ничейки хватит в Эйндховене.

00:47

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