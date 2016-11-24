"Атлетико" победил ПСВ и досрочно занял первое место в группе

"Атлетико" нанес поражение ПСВ в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голами в этой встрече отметились нападающие Кевин Гамейро и Антуан Гризманн. Испанская команда набрала 15 очков и гарантировала себе первое место в группе D. В активе голландцев – один балл. В заключительном туре мадридцы отправятся в гости к "Баварии", занявшей второе место. ПСВ примет на своем поле "Ростов".

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа D

"Атлетико" (Испания) – ПСВ (Голландия) – 2:0 (0:0)

Голы: Гамейро, 55 (1:0). Гризманн, 66 (2:0).

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис (Хуанфран, 76), Коке, Габи, Тиагу (Сауль, 75), Феррейра-Карраско, Гризманн, Гамейро.

"ПСВ": Зут, Ариас, Изима-Мирен, Морено, Виллемс (де Вайс, 46), Зинченко, Шваб, Преппер (Лундквист, 84), Рамселар, Перейро, Бергвайн (Нарсингх, 61).

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон". 37891 зритель.

Трансляция матча "Атлетико" - ПСВ