"Атлетико" победил ПСВ и досрочно занял первое место в группе

"Атлетико" нанес поражение ПСВ в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голами в этой встрече отметились нападающие Кевин Гамейро и Антуан Гризманн. Испанская команда набрала 15 очков и гарантировала себе первое место в группе D. В активе голландцев – один балл. В заключительном туре мадридцы отправятся в гости к "Баварии", занявшей второе место. ПСВ примет на своем поле "Ростов".
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
Группа D
"Атлетико" (Испания) – ПСВ (Голландия) – 2:0 (0:0)
Голы: Гамейро, 55 (1:0). Гризманн, 66 (2:0).
"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис (Хуанфран, 76), Коке, Габи, Тиагу (Сауль, 75), Феррейра-Карраско, Гризманн, Гамейро.
"ПСВ": Зут, Ариас, Изима-Мирен, Морено, Виллемс (де Вайс, 46), Зинченко, Шваб, Преппер (Лундквист, 84), Рамселар, Перейро, Бергвайн (Нарсингх, 61).
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон". 37891 зритель.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
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shpasic ну, главное, что Баварии-то ничего не нужно было - они смирились со вторым местом заранее))/////Раз сами ничего не можете выиграть, значит надо обгадить победу Ростова? А о Баварии по себе судите видимо.
01:24
shpasic
ну, главное, что Баварии-то ничего не нужно было - они смирились со вторым местом заранее))
00:50
никнейм1
Вот и ладненько. Ростову ничейки хватит в Эйндховене.
00:47