"Атлетико" обыграл "Рому"

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" в родных стенах переиграл "Рому" - 2:0. В составе "матрасников" по разу отличились Антуан Гризманн и Кевин Гамейро.

Ранее в другой игре группы C "Челси" на выезде разгромил "Карабах" - 4:0. Квартет возглавляют англичане с десятью очками, второе место занимает "Рома", набрав восемь, третье - мадридцы, которые набрали шесть очков и на последнем месте расположился "Карабах", в активе которого два очка.

Напомним, что "Челси" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

"Атлетико" (Мадрид) - "Рома" (Рим) - 2:0 (0:0)

"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Хименес, Эрнандез, Фернандес (Корреа, 58), Коке (Габи, 63), Сауль, Партей, Фернандо Торрес, Гризманн, Феррейра-Карраско (Гамейро, 67).

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Бруну Перес, Гоналон (Эль-Шаарави, 78), Наингголан, Пеллегрини (Стротман, 62), Жерсон (Дефрель, 70), Джеко, Перотти.

Предупреждения: Манолас, 7. Филипе Луис, 61. Бруну Перес, 63.

Удаление: Бруну Перес (Рома), 83.

Судья: Кайперс (Голландия).

22 ноября. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.

Турнирная таблица Лиги чемпионов