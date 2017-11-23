"Атлетико" обыграл "Рому"

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" в родных стенах переиграл "Рому" - 2:0. В составе "матрасников" по разу отличились Антуан Гризманн и Кевин Гамейро.
Ранее в другой игре группы C "Челси" на выезде разгромил "Карабах" - 4:0. Квартет возглавляют англичане с десятью очками, второе место занимает "Рома", набрав восемь, третье - мадридцы, которые набрали шесть очков и на последнем месте расположился "Карабах", в активе которого два очка.
Напомним, что "Челси" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
"Атлетико" (Мадрид) - "Рома" (Рим) - 2:0 (0:0)
"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Хименес, Эрнандез, Фернандес (Корреа, 58), Коке (Габи, 63), Сауль, Партей, Фернандо Торрес, Гризманн, Феррейра-Карраско (Гамейро, 67).
"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Бруну Перес, Гоналон (Эль-Шаарави, 78), Наингголан, Пеллегрини (Стротман, 62), Жерсон (Дефрель, 70), Джеко, Перотти.
Предупреждения: Манолас, 7. Филипе Луис, 61. Бруну Перес, 63.
Удаление: Бруну Перес (Рома), 83.
Судья: Кайперс (Голландия).
22 ноября. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.
mishel1983
А Карабаху дернуть Рому. Жаль не лезет из одной группы 3 команды. Если б я был футбольным Масляковым,то отдал место Базеля Атлетико)))
01:12
Дядька
Теперь задача дернуть абрамовича.
01:06