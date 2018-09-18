"Атлетико" обыграл "Монако", "Боруссия" победила "Брюгге"

"Атлетико" обыграл "Монако" на выезде в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 2:1. Хозяева открыли счет в этой встрече усилиями полузащитника Самюэля Грансира, но уже в первом тайме пропустили два мяча - от Диегу Косты и Хосе Марии Хименеса.

В другом матче группы А дортмундская "Боруссия" победила "Брюгге" - 1:0. Победу немецкому клубу принес нападающий Кристиан Пулишич.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа A

"Монако" (Франция) - "Атлетико" (Испания) - 1:2 (1:2)

Голы: Грансир, 18 (1:0). Диегу Коста, 31 (1:1). Хименес, 45+1 (1:2).

"Монако": Бенальо, Глик, Сидибе, Хенрикс, Жемерсон, Шадли (Мбула, 58), Тилеманс, Аолу (Траоре, 69), Н`Дорам, Фалькао, Грансир (Силла, 77).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандез, Коке, Сауль, Эрнандес, Диегу Коста, Гризманн, Корреа (Лемар, 70).

Предупреждения: Фалькао, 11. Хименес, 48. Сидибе, 52. Траоре, 78. Диегу Коста, 90+3.

Судья: Коллам (Шотландия).

18 сентября. Монако. Стадион "Луи II".

"Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" Д (Германия) - 0:1 (0:0)

Гол: Пулишич, 85.

"Брюгге": Летица, Денсвил, Митрович, Пулен, Вормер, Ритс, Ванакен, Влитинк (Кулс, 56), Фоссен (Опенда, 82), Уэсли, Данджума (Деннис, 76).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Шмельцер, Диалло, Аканджи, Витсель, Ройс, Гетце (Кагава, 62), Вайгль (Дахуд, 84), Вольф, Санчо (Пулишич, 69).

Предупреждения: Вайгль, 19. Кагава, 90.

Судья: Маккели (Голландия).

18 сентября. Брюгге. Стадион Ян Брейдел.