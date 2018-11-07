"Атлетико" обыграл "Боруссию"

"Атлетико" победил "Боруссию" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Голами отметились полузащитник Сауль Ньигес и форвард Антуан Гризманн.

Оба клуба имеют по 9 очков: "Боруссия" занимает первое место в группе А, "Атлетико" располагается на второй строчке.

Лига чемпионов

Группа A

"Атлетико" (Испания) - "Боруссия Д" (Германия) - 2:0 (1:0)

Голы: Сауль, 33 (1:0). Гризманн, 80 (2:0).

"Атлетико" (Испания): Облак, Хуанфран, Филипе Луис, Хименес (Монтеро, 46), Эрнандез, Сауль, Партей, Эрнандес, Калинич (Мартинш, 62), Гризманн, Корреа (Витоло, 81).

"Боруссия Д" (Германия): Бюрки, Пищек, Емер Топрак, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс, Дилэйни, Пулишич (Рафаэл Геррейру, 59), Санчо (Брун Ларсен, 79), Пако Алькасер (Гетце, 75).

Предупреждения: Корреа, 6. Санчо, 31. Аканджи, 90+1. Ройс, 90+3.

Судья: Орсато (Италия).

06 ноября. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

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