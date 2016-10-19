"Атлетико" не продал ни одного билета на матч с "Ростовом"

"Атлетико" не смог реализовать квоту для испанских болельщиков, не продав ни одного билета своим фанатам на матч группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом". Встреча между ростовчанами и мадридцами состоится сегодня в Ростове-на-Дону на стадионе "Олимп-2".

- В "Атлетико" заранее сказали, сколько нужно билетов для болельщиков, и забронировали их, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ростовчан. - "Ростов" до определенного времени ждал, после чего испанцы сообщили, что, к сожалению, болельщиков не будет, и вернули квоту. Значит, все болельщики, которые приехали, прибыли неорганизованно и кто-то из них будет сидеть на трибуне вместе с российскими фанатами.

Трансляция матча "Ростов" - "Атлетико"