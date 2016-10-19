"Атлетико" не продал ни одного билета на матч с "Ростовом"

"Атлетико" не смог реализовать квоту для испанских болельщиков, не продав ни одного билета своим фанатам на матч группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом". Встреча между ростовчанами и мадридцами состоится сегодня в Ростове-на-Дону на стадионе "Олимп-2".
- В "Атлетико" заранее сказали, сколько нужно билетов для болельщиков, и забронировали их, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ростовчан. - "Ростов" до определенного времени ждал, после чего испанцы сообщили, что, к сожалению, болельщиков не будет, и вернули квоту. Значит, все болельщики, которые приехали, прибыли неорганизованно и кто-то из них будет сидеть на трибуне вместе с российскими фанатами.
rotor23
Felix BARSA------------ Играете в первый и в последний раз.Туркмен сбежит при первой выгодной возможности. Да и через пару лет ФНЛ вас ждёт. Вот увидите!)))
17:10
Felix BARSA
GoaLapagos+++==== ЦСКА то же очень "ЗДОРОВО" играл с Баварией,так что 5:0 можно вынести за скобки,а с ПСВ два удара,два рикошета ,два гола,бельгийцев и АЯКС вынесли,так что наши ростовские парни вполне прилично играют в лиге,по крайней мере от Кипра не вылетают,как лидер нашего чудо чемпионата! rotor23 ++++ ==== Сколько получат одному богу известно,посмотрим,главное играем в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ,а не как Ротор во второй лиге... так что я бы на Вашем месте не умничал ...
17:02
MorningFriend
Щас Атлитико научит Бекиича, как должен играть Ростов в идеале. )) Интересно будет увидеть как клин вышибает другой клин. )
16:58
burberry123
Вот Лестер достойно дебитировал в лч. А Ростов напоминает бразильского лыжника на зимней олимпиаде.
16:57
rotor23
Ростов выступает достойно??? 7 (!) голов пропущено в 2-х матчах!!! Сегодня ещё 3-4 влетит))))
16:54
GoaLapagos
Felix BARSA Дно этьо выступление ЦСКА каждый год позорят Россию,а Ростов первый год выступает и выступает достойно! Хотелось бы посмотреть на армейцев в матче с Атлетико,хотя итог ясен,а наши парни поборятся в меру своих сил и умений и точно за них не будет стыдно!!!--------- НУ ДА, ДАЖЕ ЕСЛИ 0:5 ВЛЕТЯТ- НЕ СТЫДНО, ИБО ДНО (ЗАЧЕРКНУТО) БОРОЛИСЬ, ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТ. А ВОТ ЦСКА... ЕС ВЛЕТИТ - ТО ПОЗОРИЩЕ ВСЕЯ РУСИ, А УЖ КОНИФЕЙ ТО...
16:50
Blaugranas
Болела_23 На Зенит или Цска приехали бы, даже на Спартак. А вот Ростов никого не интересует, кроме местных плакс. 16:41 ____________________________________________________________________________________________ хрютак никого не интересует))) колхозники
16:48
serzheo
Посмотрели прогноз погоды, посмотрели стадион и подумали - да ну на...
16:46
Болела_23
На Зенит или Цска приехали бы, даже на Спартак. А вот Ростов никого не интересует, кроме местных плакс.
16:41
ростовский свин
тут не в том дело дно - не дно. не в ростове дело .Россия для европейцев опасный выезд - тем более не в москву или питер - а куда в провинцию- в бескрайние рссийские просторы:-) среднестатистическому испанцу на такое трудно решится!
16:36
Felix BARSA
Дно этьо выступление ЦСКА каждый год позорят Россию,а Ростов первый год выступает и выступает достойно! Хотелось бы посмотреть на армейцев в матче с Атлетико,хотя итог ясен,а наши парни поборятся в меру своих сил и умений и точно за них не будет стыдно!!!
16:23
Levbereg
Andrewxyz И так все ясно, чего это дно смотреть 15:50 ___________________________ Правильно. Если "дно" приехало к нам, то почему бы и не посмотреть на них.
16:03
Andrewxyz
И так все ясно, чего это дно смотреть
15:50