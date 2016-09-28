"Атлетико" нанес поражение "Баварии"

Мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл "Баварию" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Матч завершился победой команды Симеоне со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Феррейра-Карраско. В концовке встречи Гризманн не смог реализовать пенальти. "Атлетико" набрал 6 очков и вышел в лидеры группы D. "Бавария" с тремя очками осталась второй. В параллельном матче "Ростов" и ПСВ разошлись миром – 2:2.

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

"Атлетико" (Испания) – "Бавария" (Германия) – 1:0 (1:0)

Гол: Феррейра-Карраско, 35

Нереализованный пенальти: Гризманн (Атлетико), 84 (штанга)

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Феррейра-Карраско (Гамейро, 72), Ньигес, Габи, Коке, Гризманн (Парти, 90+2), Фернандо Торрес (Гайтан, 79).

"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Боатенг (Хуммельс, 62), Алаба, Видаль, Тиагу Алькантара (Киммих, 66), Хаби Алонсо, Мюллер (Роббен, 59), Левандовски, Рибери.

Предупреждения: Ньигес, 15. Лам, 26. Тиагу Алькантара, 33. Боатенг, 40. Видаль, 86.

Судья: Марчиняк (Польша).

28 сентября. Мадрид. Стадион "Vicente Calderon".