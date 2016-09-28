"Атлетико" нанес поражение "Баварии"

Мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл "Баварию" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Матч завершился победой команды Симеоне со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Феррейра-Карраско. В концовке встречи Гризманн не смог реализовать пенальти. "Атлетико" набрал 6 очков и вышел в лидеры группы D. "Бавария" с тремя очками осталась второй. В параллельном матче "Ростов" и ПСВ разошлись миром – 2:2.
Лига чемпионов
Групповой турнир
2-й тур
Группа D
"Атлетико" (Испания) – "Бавария" (Германия) – 1:0 (1:0)
Гол: Феррейра-Карраско, 35
Нереализованный пенальти: Гризманн (Атлетико), 84 (штанга)
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Феррейра-Карраско (Гамейро, 72), Ньигес, Габи, Коке, Гризманн (Парти, 90+2), Фернандо Торрес (Гайтан, 79).
"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Боатенг (Хуммельс, 62), Алаба, Видаль, Тиагу Алькантара (Киммих, 66), Хаби Алонсо, Мюллер (Роббен, 59), Левандовски, Рибери.
Предупреждения: Ньигес, 15. Лам, 26. Тиагу Алькантара, 33. Боатенг, 40. Видаль, 86.
Судья: Марчиняк (Польша).
28 сентября. Мадрид. Стадион "Vicente Calderon".
Противник осень-весна
Своими глазами на Ноу Камп видел, что и на этот космос Гагарина найти можно)
00:27
Pablo_75
Maedhros вообще-то атлетико - это вполне такой же космос, как и бавария. ________ Это хуже, это оборона запредельная. Есть такое развлечение - в теннис с бетонной стенкой играть)
00:16
Maedhros
вообще-то атлетико - это вполне такой же космос, как и бавария.
00:01
баламошка
Молодцы, окунули фрицев в лужу.
23:59 28 сентября
Al Rains
Верю в Атлетико т Ростов!!! Бавария в ЛЕ))
23:54 28 сентября
KuziakaPm
С дуба рухнул? Ростов за 4 борется :)
23:51 28 сентября
Ж и в о й
Обыграли космос! Ха-ха, молодцы) Да уж, теперь Ростову будет совсем тяжело бороться за 2-е место, да по сути, уже невозможно. Боюсь, в двух матчах против Атлетико россиян ждет полновесная баранка. А вот за 3-е шансы еще остаются - но надо совершать подвиги в Голландии и надеяться на то, что ПСВ будет также сливать испанцам и немцам.
23:50 28 сентября
Al Rains
Молодцы матрасники!!! Мужики!!! Вот с кого пример надо брать нашим футбольным миллионерам-ленивым котам!!!
23:48 28 сентября
azmon
Атлетико в своем стиле. Как обычно.
23:43 28 сентября