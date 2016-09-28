23:36 28 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Атлетико" нанес поражение "Баварии"

0
0
0
9

Мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл "Баварию" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Матч завершился победой команды Симеоне со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Феррейра-Карраско. В концовке встречи Гризманн не смог реализовать пенальти. "Атлетико" набрал 6 очков и вышел в лидеры группы D. "Бавария" с тремя очками осталась второй. В параллельном матче "Ростов" и ПСВ разошлись миром – 2:2.

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

"Атлетико" (Испания) – "Бавария" (Германия) – 1:0 (1:0)

Гол: Феррейра-Карраско, 35

Нереализованный пенальти: Гризманн (Атлетико), 84 (штанга)

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Феррейра-Карраско (Гамейро, 72), Ньигес, Габи, Коке, Гризманн (Парти, 90+2), Фернандо Торрес (Гайтан, 79).

"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Боатенг (Хуммельс, 62), Алаба, Видаль, Тиагу Алькантара (Киммих, 66), Хаби Алонсо, Мюллер (Роббен, 59), Левандовски, Рибери.

Предупреждения: Ньигес, 15. Лам, 26. Тиагу Алькантара, 33. Боатенг, 40. Видаль, 86.

Судья: Марчиняк (Польша).

28 сентября. Мадрид. Стадион "Vicente Calderon".

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Противник осень-весна

Своими глазами на Ноу Камп видел, что и на этот космос Гагарина найти можно)

00:27

Pablo_75

Maedhros вообще-то атлетико - это вполне такой же космос, как и бавария. ________ Это хуже, это оборона запредельная. Есть такое развлечение - в теннис с бетонной стенкой играть)

00:16

Maedhros

вообще-то атлетико - это вполне такой же космос, как и бавария.

00:01

баламошка

Молодцы, окунули фрицев в лужу.

23:59 28 сентября

Al Rains

Верю в Атлетико т Ростов!!! Бавария в ЛЕ))

23:54 28 сентября

KuziakaPm

С дуба рухнул? Ростов за 4 борется :)

23:51 28 сентября

Ж и в о й

Обыграли космос! Ха-ха, молодцы) Да уж, теперь Ростову будет совсем тяжело бороться за 2-е место, да по сути, уже невозможно. Боюсь, в двух матчах против Атлетико россиян ждет полновесная баранка. А вот за 3-е шансы еще остаются - но надо совершать подвиги в Голландии и надеяться на то, что ПСВ будет также сливать испанцам и немцам.

23:50 28 сентября

Al Rains

Молодцы матрасники!!! Мужики!!! Вот с кого пример надо брать нашим футбольным миллионерам-ленивым котам!!!

23:48 28 сентября

azmon

Атлетико в своем стиле. Как обычно.

23:43 28 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ