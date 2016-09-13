"Атлетико" на выезде обыграл ПСВ

Мадридский "Атлетико" обыграл ПСВ в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч, который состоялся в Эйндховене, завершился победой испанской команды со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Ньигеса. В самой концовке первого тайма Гуардадо не смог реализовать пенальти. В другом матче группы D "Бавария" разгромила "Ростов" со счетом 5:0.

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа D

ПСВ (Голландия) – "Атлетико" (Испания) – 0:1 (0:1)

Гол: Ньигес, 43 (0:1).

Нереализованный пенальти: Гуардадо (ПСВ), 45+2 (вратарь)

ПСВ: Зут, Бренет, Морено, Изима-Мирен, Виллемс, Преппер, Шваб (Перейро, 80), Хендрикс (Рамселар, 67), Гуардадо, де Йонг, Нарсингх (Бергвайн, 80).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Гайтан (Тиагу, 61), Габи, Ньигес (Фернандо Торрес, 77), Коке, Гризманн, Гамейро (Феррейра-Карраско, 65).

Предупреждения: Морено, 21. Габи, 30. де Йонг, 43. Хименес, 45+1.

Судья: Аткинсон (Англия).

13 сентября. Эйндховен. Стадион "Philips Stadion".

Трансляция матча и видео опасных моментов