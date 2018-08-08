Атака на журналистов, лазерные указки, политический баннер. Как накажут ПАОК?

Фанаты греческой команды и сам ПАОК допустили несколько нарушений до и во время первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (3:2), за которые могут понести наказание от УЕФА.

В частности, клуб не обеспечил безопасность российских журналистов – на них напали на территории стадиона у входа в ложу прессы.

Во время выполнения 11-метрового удара Квинси Промесом ему в лицо светили с трибун лазерными указками.

Весь матч на трибуне висел политический баннер про "одну единственную Македонию".

Все эти нарушения могут стать поводом для наказания со стороны контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА (КЭДК УЕФА), если:

– они будут должным образом зафиксированы и описаны;

– всех их или часть укажет в своем рапорте делегат матча;

– будет собрана достаточная доказательная база.

Чтобы понять, насколько серьезны вероятные санкции, нужно знать полную "кредитную историю" ПАОК. Например, известно, что фанаты не впервые вывешивают баннер про Македонию. Естественно, КЭДК УЕФА это учтет.

ПАОК могут подвергнуть большому штрафу и, возможно, закрыть какой-то болельщицкий сектор. Но в любом случае это никак не скажется на результате матча. Поражение "Спартака" останется в силе. (Александр БОБРОВ)

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