22:42 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Астемир Гордюшенко: "Сегодня был не день ЦСКА"

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Полузащитника ЦСКА Астемир Гордюшенко после поражения в матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА от "Бенфики" (0:2) высоко оценил класс соперника. Хавбек добавил, что армейцы постарались продемонстрировать максимальную самоотдачу.

– Было видно, что игроки "Бенфики" с мячом работали намного лучше, чем мы, ребята очень техничные, – приводит ТАСС слова Гордюшенко. – ЦСКА боролся до конца, но, к сожалению, не получилось. Не знаю, чего нам не хватило, мы очень старались, но были слабее. Видимо, сегодня был не день армейской команды.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4077986

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