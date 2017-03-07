Астемир Гордюшенко: "Игроки "Бенфики" оказались техничнее, чем мы"

Полузащитник молодежной команды ЦСКА Астемир Гордюшенко отметил, что игроки "Бенфики" оказались техничнее армейцев. Португальский клуб в Москве обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА.

– Было видно, что игроки "Бенфики" с мячом работали намного лучше, ребята более техничные, чем мы, – цитирует "Р-Спорт" Гордюшенко. – ЦСКА боролся до конца, но, к сожалению, не получилось. Не знаю, чего нам не хватило, мы очень старались, боролись до конца, но были слабее. Видимо, сегодня был не наш день.