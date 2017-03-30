Ассоциация европейских клубов одобрила изменение формата Лиги чемпионов

Генеральная ассамблея Ассоциации европейских клубов одобрила изменения в формате клубных турниров под эгидой УЕФА, сообщает Insidethegames. Главное изменение – участие четырех команд в групповом этапе Лиги чемпионов, представляющих страну, занимающую место в топ-4 рейтинга УЕФА. Напомним, что реформы должны внедряться с 2018 по 2021 год.

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