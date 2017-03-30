Ассоциация европейских клубов одобрила изменение формата Лиги чемпионов

Генеральная ассамблея Ассоциации европейских клубов одобрила изменения в формате клубных турниров под эгидой УЕФА, сообщает Insidethegames. Главное изменение – участие четырех команд в групповом этапе Лиги чемпионов, представляющих страну, занимающую место в топ-4 рейтинга УЕФА. Напомним, что реформы должны внедряться с 2018 по 2021 год.
Еврокубки-2018/19, новый формат: сколько клубов заявит Россия?
Островзаячий
Футбол изживает сам себя Дело Босмана-исчезли команды,состоящие из игроков одной национальности.Спасибо ЕС.Пропал патриотизм болельщика.Изменили структуру ЛЧ.Сначала 2 клуба и т.д. Теперь 4.Движимся к КХЛ в Европе.Будут играть J -20 клубы миллиардеры.Болельщик не будет ходить на свои сборные,т.к.все звёзды в 20 Топ- клубах.Соответственно и на внутренний чемпионат тоже.Нет денег от трансляций,сборов от билетов,рекламы-нет средств на подготовку смены.Всё,приехали.ВСЁ ИЗ-ЗА ЖАДНОСТИ.
14:20
wedes
Нормальный формат, в топ-лигах играет очень много сильных команд, не в лигу европы же отправлять МЮ, Милан и др.
14:00
kokkk3
Baalex просто давно пора поменять название Лиги Чемпионов и все. Уже давно там играют не только чемпионы
13:36
EVIL915
Всё-таки, до реформ, КЕЧ, КУ и КК были самые правильные турниры. За европейское клубное чемпионство должны бороться чемпионы своих стран!
13:36
Baalex
Конечно! Четвертое место - это же чемпион... ну почти... совсем немного не дотянул!
13:25