Асенсио - в "старте" "Реала" на матч с "Легией"

Стали известны составы "Реала" и "Легии" на матч группового турнира Лиги чемпионов. В средней линии мадридцев появятся Тони Кроос, Хамес Родригес и Марко Асенсио. Полностью состаы выглядят следующим образом:

"Реал": Навас - Данилу, Пепе, Варан, Марселу - Асенсио, Кроос, Хамес Родригес - Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.

Запасные - Касилья, Начо, Карвахаль, Иско, Ковачич, Васкес, Мората.

"Легия": Маляж - Берешински, Червински, Ржезничак, Глоушек - Мулен, Йодловец - Гильерме, Оджиджа-Офоэ - Кухарчик - Радович.

Запасные - Цежняк, Домбровски, Брозь, Хямяляйнен, Копчиньски, Казаишвили, Николич.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Реал" - "Легия"