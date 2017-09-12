Асенсио не поможет "Реалу" в игре с АПОЭЛ

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ. В списке футболистов не оказалось полузащитника Марко Асенсио, у которого диагностирована травма.

вратари – Навас, Касилья, Л. Зидан;

защитники – Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Эрнандез;

полузащитники – Кроос, Модрич, Каземиру, Лукас, Иско, Ковачич, Себальос;

нападающие – Криштиану, Бэйл, Майораль.

Отметим, что матч "Реал" – АПОЭЛ состоится 13 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.