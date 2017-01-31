00:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

AS - о фотографии Гвардьолы и Лопыревой: "Шпион и супермодель"

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Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева посетила воскресный матч 22-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Монако" (1:1). Встречу известная телеведущая смотрела в компании главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы, который посетил матч ради того, чтобы изучить игру "Монако", с которым англичане встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Совместная фотография Гвардьолы и Лопыревой, которую россиянка выложила на своей странице в Instagram, стала очень обсуждаемой в европейских СМИ. В частности, испанское издание AS опубликовало небольшой материал с заголовком "Гвардьола шпионил за "Монако" рядом с супермоделью".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Atara

Там сзади посол Барселоны Роналдиньо в ПСЖшном шарфике сидит

07:40

баламошка

Костариканец баламошка У них что-то было? 00:09 ========== Пеп разыграл пару тики-так на стриженном газоне Лопыревой/////////////////////////и через 9 месяцев из Лопырёвой выпрыгнут маленькие Пепки.

03:00

Костариканец

баламошка У них что-то было? 00:09 ========== Пеп разыграл пару тики-так на стриженном газоне Лопыревой.

01:53

shpasic

после расставания с Лопыревой на выходе с сектора Гвардиола станет лучше тренировать?

01:32

баламошка

У них что-то было?

00:09

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