AS - о фотографии Гвардьолы и Лопыревой: "Шпион и супермодель"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева посетила воскресный матч 22-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Монако" (1:1). Встречу известная телеведущая смотрела в компании главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы, который посетил матч ради того, чтобы изучить игру "Монако", с которым англичане встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Совместная фотография Гвардьолы и Лопыревой, которую россиянка выложила на своей странице в Instagram, стала очень обсуждаемой в европейских СМИ. В частности, испанское издание AS опубликовало небольшой материал с заголовком "Гвардьола шпионил за "Монако" рядом с супермоделью".