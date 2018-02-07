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Арутюн Григорян: "Очень обидно проигрывать по пенальти"


Нападающий "Краснодара" Арутюн Григорян после поражения от "Реала" в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА заявил, что очень обидно проиграть по пенальти. Также он отметил хорошую физическую и техническую оснащенность игроков мадридского клуба.

- Каково было выходить на замену при такой игре? 

- Сначала было тяжело, думал, что буду сильно волноваться. Но с первым касанием мяча уже все прошло. Я играл как мог, старался помочь команде. Но, думаю, сил в конце не было, оборонялись, не получилось забить за 90 минут, проиграли в итоге по пенальти. Удача была не на нашей стороне, к сожалению.

- С таким количеством людей на трибунах более было воодушевления или давления?

- Больше мотивации показать себя болельщикам, что мы можем играть на таком уровне против таких команд, которым мы не уступаем, а, наоборот, давим. Мы хорошо выступили, но, к сожалению, не получилось забить гол, это самое обидное.

- Какой тайм вам кажется наиболее удачным?

- В первом тайме мы больше владели мячом. Во втором тайме у нас уже не хватило сил, подсели. Было видно, что игроки "Реала" физически лучше выглядели. Мы старались выбегать в контратаки, но не забили.

- Ожидали ли чего-то больше от "Реала"?

- Игроки "Реала" очень хорошо оснащены технически, команда хорошо играет. Мы готовились к этому матчу. Думаю, ничего сверхъестественного не было, с ними можно играть. Мы несильно уступали, наоборот, давали им такой отпор, что было нелегко с нами играть.

- Не забили три пенальти подряд - это стечение обстоятельств или волнение?

- Я не знаю, может, это давление. Вратарь "Реала" очень хорошо проявил себя. Даже не знаю, что сказать, очень обидно проиграть по пенальти, не забив ни одного. (Екатерина ПОТАПОВА)
 

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