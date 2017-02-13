15:32 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Артуро Видаль: "В матче с "Арсеналом" вы увидите настоящую "Баварию"

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Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль надеется, что в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "Арсенал" покажет свою игру. По его словам, лучшие команды должны демонстрировать атакующий футбол.

- В Лиге чемпионов соперники стараются играть с тобой на равных, а в чемпионате Германии команды отступают к своим воротам, - приводит TZ слова Видаля. - Надеюсь, что "Арсенал" будет действовать так же, как и в Англии на протяжении всего сезона. Лучшие команды должны демонстрировать атакующий футбол, поэтому вы увидите настоящую "Баварию".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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