Артуро Видаль: "Когда "Реал" испугался, судья начал свое шоу"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль раскритиковал судью матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.). Чилиец получил спорную красную карточку на 84-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу "Баварии".

– Когда "Реал" испугался, судья начал свое шоу, – цитирует The Guardian Видаля. – Это ограбление, которого не должно быть в Лиге чемпионов. Мы почувствовали это на себе, и это вызывает удивление. Хотели пройти дальше, поэтому сильно злы, что судьба матча такого накала решилась судьей. Он совершил много ошибок и выбил нас из Лиги чемпионов. Очень тяжело принять, когда судья ведет себя таким образом. Это очень злит.

Онлайн-трансляция матча "Реал" - "Бавария"