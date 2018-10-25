Артур: "Когда уходил с поля, трибуны провожали меня овациями. О таком не смеешь и мечтать"

Полузащитник "Барселоны" Артур после победы над "Интером" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0) рассказал, что трибуны провожали его овациями, когда он уходил с поля. Игрок также добавил, что и не мечтал о таком.

- Когда уходил с поля, трибуны провожали меня овациями, - приводит слова Артура пресс-служба УЕФА. - О таком не смеешь и мечтать. У меня и сейчас бегут по телу мурашки, когда я говорю об этом.

"Барселона" набрала девять очков и лидирует в группе В. У "Интера" шесть очков и вторая позиция. В следующем туре команды сыграют в Милане.

Все о Лиге чемпионов – здесь.